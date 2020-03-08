8 мар. 2020 г., 21:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83706445
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Спокойный Тегеран в условиях эпидемии коронавируса

В Иранской столице Тегеране все спокойно из-за вспышки эпидемии коронавируса COVID-2019. Власти города приняли решение закрыть все учебные заведения и культурные центры, были отменены все спортивные мероприятия.

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