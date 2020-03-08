8 мар. 2020 г., 20:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83706432
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Горган накануне весны

В городе Горган на северо-востоке Ирана скоро наступит весна, а цветы и дерева уже зацвели.

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