В городе Горган на северо-востоке Ирана скоро наступит весна, а цветы и дерева уже зацвели.
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Горган накануне весны
В городе Горган на северо-востоке Ирана скоро наступит весна, а цветы и дерева уже зацвели.…
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В иранском Хузестане произошло землетрясение магнитудой 4.8
Дезфул, 8 марта, ИРНА - Городе Дезфул, Хузестан, произошло землетрясение магнитудой 4.8.
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Шамхани: действия иракского народа и правительства по выражению вывода оккупантов заслуживают высокой оценки
Багдад, 8 марта, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани…
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Представлен «робот-медсестра» в иранском Йезде
Йезд, 8 марта, ИРНА - Впервые робот-медсестра был представлен исследовательской группой Йездского…
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Али Шамхани сообщил о проведении переговоров с иракскими чиновниками
Багдад, 8 марта, ИРНА - «Мы обсудим вопросы безопасности, политических отношений и развития…
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Швейцария заявила об интересе 50 компаний к участию в финансовом канале с Ираном
Тегеран, 8 марта, ИРНА - Государственный секретариат по экономике Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фл…
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Россия готова работать с Ираном в сфере кибербезопасности и информации
Москва, 8 марта, ИРНА - Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций…
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ВОЗ: Иран твердо противостоит коронавирусу
Тегеран, 8 марта, ИРНА – «Правительство Исламской Республики Иран привержено борьбе с коронавирусом,…
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Две иранские судьи по шахматам выиграли значки ФИДЕ
Хамадан, 7 марта, ИРНА - Лейла Садат Комреи и Афсане Хейдари-Мехр выиграли выиграли значки…
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Пресс-конференция делегации из Всемирной организации здравоохранения
Пресс-конференция группы ВОЗ под председательством Регионального директора ВОЗ по чрезвычайным…
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