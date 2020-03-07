Пресс-конференция делегации из Всемирной организации здравоохранения

Пресс-конференция группы ВОЗ под председательством Регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Ричарда Бреннана прошла в субботу в Тегеране, на которой присутствовали официальные лица Минздрава Ирана.