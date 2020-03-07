7 мар. 2020 г., 19:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83705575
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Пресс-конференция делегации из Всемирной организации здравоохранения

Пресс-конференция группы ВОЗ под председательством Регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Ричарда Бреннана прошла в субботу в Тегеране, на которой присутствовали официальные лица Минздрава Ирана.

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