7 мар. 2020 г., 17:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83705415
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Музей Гаср в Тегеране

Музей Гаср периода Фатх-Али Шах Каджара имеет различные части, в том числе музей Маркова, политическая тюрьма, сторожевая башня, Галерея-Кафе, Зурхане и мечеть.

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