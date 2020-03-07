7 мар. 2020 г., 14:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83705186
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Мечеть Саве

Мечеть Саве является одной из первых мечетей, построенных в Иране и в городе Саве. Она была украшена и отреставрирована иранскими архитекторами в разные периоды. Эта мечеть полностью сделана из глины и уникальна в своем роде.

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