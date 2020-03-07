7 мар. 2020 г., 12:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83704809
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Течение водопада Тафте Бистонского заповедника в Керманшахе

В фотографиях видно течение водопад Тафте в охраняемой зоне Бистун после недавних дождей (фотограф: Саман Рахмадиан)

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