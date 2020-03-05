5 мар. 2020 г., 08:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83702411
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Национальная неделя «посадки деревьев» с участием Хасана Рухани

По случаю Национальной недели «Посадка деревьев» президент Ирана Хасан Рухани посадил дерево.

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