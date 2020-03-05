5 мар. 2020 г., 08:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83702409
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Зимняя природа Бадранлу в Серевном Хорасане

Снегопад в Серевном Хорасане снова покрыл горы района Бадранлу и другие районы. (Фотограф: Вахид Хадеми)

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