Снегопад в Серевном Хорасане снова покрыл горы района Бадранлу и другие районы. (Фотограф: Вахид Хадеми)
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В Иране запустили успешную модель сети лабораторий диагностики коронавируса
Тегеран, 5 марта, ИРНА - Экспедиционная группа ВОЗ высоко оценила быстрый запуск сети иранских…
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Иранский поднялся на вторую позицию в новом мировом рейтинге
Решт, 5 марта, ИРНА - Мехди Пуррахнама поднялся на вторую позицию в первом рейтинге по паратхэквондо…
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В Иране разработали робот для замены медсестры
Ардебиль, 5 марта, ИРНА - Технологи компании Electronic Pardazesh Sabalan успешно разработали…
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Иранский фотограф стал победителем международного фотофестиваля Агора в Испании
Зенджан, 5 марта, ИРНА - Бахрам Баят, молодой фотограф из иранского Зенджана, выиграл приз…
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Запущена электронная система самооценки для заражения коронавирусом
Тегеран, 5 марта, ИРНА - Заместитель министра здравоохранения Алиреза Раиси объявил о запуске…
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Иран предостерег от нарушения сущности сотрудничества с МАГАТЭ
Лондон, 5 марта, ИРНА - После публикации доклада Генерального секретаря МАГАТЭ об осуществлении…
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Национальная неделя «посадки деревьев» с участием Хасана Рухани
По случаю Национальной недели «Посадка деревьев» президент Ирана Хасан Рухани посадил дерево.
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Зимняя природа Бадранлу в Серевном Хорасане
Снегопад в Серевном Хорасане снова покрыл горы района Бадранлу и другие районы. (Фотограф:…
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Иран заинтересован оставаться в рамках ДНЯО, заявили в МИД РФ
Москва, 4 февраля. ИРНА — Иран заинтересован оставаться в рамках Договора о нераспространении…
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В иранском Йезде зороастрийцы молят о здоровье
Йезд, 4 марта, ИРНА – Глава ассоциации «Хамазур» Манучехр Аргавани сообщил о проведении церемонии…
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