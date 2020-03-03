3 мар. 2020 г., 12:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83699779
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Посадка дерева Верховным лидером Ирана

В Иране 5 марта отмечается «День посадки деревьев» и как видно из его названия, связан с посадкой деревьев, восстановлением утраченного леса или стремлением озеленить и окультурить городские и пригородные территории: парки, скверы и т. д.

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