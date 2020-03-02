2 мар. 2020 г., 15:20
Journalist ID: 2390
News Code: 83698694
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Дерева зацвели в иранском Хузестане

Накануне начала весны дерева зацвели в городе Бехбахан в иранском Хузестане.

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