С 22 февраля по 3-е марта в иранском городе Исфахан проходит симпозиум по скульптуре.
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Зариф прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
Тегеран, 1 февраля. ИРНА — 19 лет присутствия войск США в Афганистане закончилось капитуляцией…
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Симпозиум по скульптуре в Исфахане
С 22 февраля по 3-е марта в иранском городе Исфахан проходит симпозиум по скульптуре.
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Силач-паралимпиец из Ирана скончался в возрасте 31 год
Тегеран, 1 марта. ИРНА — Иранский силач- паралимпиец Сиаманд Рахман скончался в возрасте 31…
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Особую благодарность от жюри Big Sky получил иранский документальный фильм
Тегеран, 1 марта, ИРНА - Документальный фильм Мехрдада Оскои «Тень без солнца» получил особую…
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Иранец принес сборной Ирана второе золото на Премьер-лиге Karate 1 в Австрии
Тегеран, 1 марта. ИРНА — Каратист сборной Ирана Бахман Асгари завоевал золотую медаль на третьем…
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Иранка завоевала золото на Премьер-лиге Karate 1 в Австрии
Тегеран, 1 марта. ИРНА — Каратистка сборной Ирана Хамиде Аббасали завоевала золотую медаль…
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Фильм иранского режиссера покажут в ООН
Тегеран, 1 марта. ИРНА — Фильм иранского режиссера Фатоллаха Амири "В водовороте вымирания"…
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Экспорт нефтехимической продукции увеличился на 5 процентов
Тегеран, 1 марта, ИРНА - Представитель Союза экспортеров нефтехимической продукции Хамид Хосейни…
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Ирак вновь открыл КПП на граице с Ираном
Тегеран, 1 марта. ИРНА — КПП Мехран на границе с Ираном вновь открыт для коммерческих грузоперевозо…
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Иранка сохранила свою позицию в рейтинге ISSF
Тегеран, 1 марта. ИРНА — Иранка Армина Садегиан сохранила свою позицию в мировом рейтинге в…
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