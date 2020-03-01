1 мар. 2020 г., 21:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83697591
0 Persons

Симпозиум по скульптуре в Исфахане

С 22 февраля по 3-е марта в иранском городе Исфахан проходит симпозиум по скульптуре.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 6 =