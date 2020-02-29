Деревообрабатывающие мастерские под Тегераном

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Рухани указал на готовность Ирана к проведению очередной встречи в рамках астанинского процесса
Тегеран, 29 февраля. ИРНА — Президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган провели…
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Рухани призвал к реализации договоренностей в рамках астанинского процесса
Тегеран, 29 февраля. ИРНА — Необходимо как можно скорее перейти к реализации договоренностей…
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Председатель Совета муфтиев России высоко ценил усилия лидера Исламской революции
Москва, 29 февраля, ИРНА - Глава Совета муфтиев России Шейх Равиль Гайнутдин на встрече с иранским…
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Музей банка «Теджарат» в Тегеране
Фотографии показывают историю этого банка в течение его создания.
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Иранские шахматисты-инвалиды примут участие в турнире в России
Тегеран, 29 февраля, ИРНА – Сборная Ирана по шахматам примет участие в первой Всемирной олимпиаде…
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Иранец получил золотую медаль по тяжелой атлетике в Западной Азии
Тегеран, 29 февраля, ИРНА – Сохраб Моради в весовой категории 96 кг завоевал три золотые медали…
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Рухани призвал все страны объединяться, чтобы бороться с коронавирусом
Тегеран, 29 февраля, ИРНА - «Сегодня коронавирус стал глобальной проблемой, и все страны и…
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Иранка стала лучшим тренером Азии по сквошу
Тегеран, 29 февраля, ИРНА – Иранка Паранд Долатизаде стала лучшим тренером Азии по сквошу в…
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На юге Ирана из-за угрозы коронавируса начали проверять экипажи прибывающих судов
Бендер-Аббас, 29 февраля, ИРНА – Все экипажи прибыающих судов в порт Раджаи-Шахр на юге Ирана…
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