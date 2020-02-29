Фотографии показывают историю этого банка в течение его создания.
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Музей Банка «Теджарат» в Тегеране
Фотографии показывают историю этого банка в течение его создания.
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