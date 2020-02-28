Уборка и дезинфекция исторических достопримечательностях провинции Чехармехаль и Бахтиария проводятся ежедневно в связи с распространением вируса пневмонии для профилактики эпидемии и недопущения распространения болезни. По последним данным общее число зарегистрированных случаев в Иране достигло 388 человек, из них 34 погибли.
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В исторических достопримечательностях Чехармехали и Бахтиарии проводят дезинфекцию в связи с распространением коронавируса
Уборка и дезинфекция исторических достопримечательностях провинции Чехармехаль и Бахтиария…
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Посольство РФ в Иране временно приостановило оформление и выдачу виз иранцам
Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Посольство Российской Федерации в Тегеране в сообщило, что с 28…
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В Иране прибыла пятая партия тестов для выявления коронавируса
Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Представитель Всемирной организации здравоохранения в Иране Кристоф…
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КНР заявила о готовности оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом
Пекин, 28 февраля. ИРНА — Новый официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о готовности…
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Школы в Иране останутся закрытыми до 2 марта из-за коронавируса
Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Все иранские школы прекратят работу по меньшей мере до 2 марта…
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МИД Ирана подчеркнул необходимость стабилизации напряженности в Идлибе
Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Тегеран считает необходимым стабилизировать напряжённую атмосферу…
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Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 34 человек
Тегеран, 28 февраля, ИРНА — Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 34 человек и…
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Страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Ираном
Тегеран, 28 февраля. ИРНА — ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман временно прекратил авиасообщение…
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Иранцы могут присоединиться к подписанию Петиции по снятии запрета на ввоз лекарств в страну
Тегеран, 25 февраля. ИРНА — Иранцы по всему миру могут присоединиться к подписчикам на сайте…
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Россия приостановит выдачу виз гражданам Ирана
Москва, 28 февраля. ИРНА — Кабмин РФ поручил МИДу временно приостановить оформление и выдачу…
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