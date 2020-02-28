В исторических достопримечательностях Чехармехали и Бахтиарии проводят дезинфекцию в связи с распространением коронавируса

Уборка и дезинфекция исторических достопримечательностях провинции Чехармехаль и Бахтиария проводятся ежедневно в связи с распространением вируса пневмонии для профилактики эпидемии и недопущения распространения болезни. По последним данным общее число зарегистрированных случаев в Иране достигло 388 человек, из них 34 погибли.