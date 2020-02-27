27 февр. 2020 г., 21:25
Journalist ID: 2388
News Code: 83693802
0 Persons

Производственные линии для дезинфицирующих средств и фильтрующих масок в Министерстве обороны

В соответствии с распоряжением министра обороны Ирана по контролю над коронавирусом страны в повестку дня Министерства обороны было включено производство около 20 000 литров дезинфицирующего средства в день и 20 000 фильтрующих масок.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 11 =