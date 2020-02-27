В соответствии с распоряжением министра обороны Ирана по контролю над коронавирусом страны в повестку дня Министерства обороны было включено производство около 20 000 литров дезинфицирующего средства в день и 20 000 фильтрующих масок.
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Производственные линии для дезинфицирующих средств и фильтрующих масок в Министерстве обороны
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