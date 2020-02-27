27 февр. 2020 г., 16:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83693577
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Бесплатное распространение масок в на севере Ирана

Три тысячи бесплатных масок были распространены в четверг в сотрудничестве с Сетью здравоохранения, неправительственными организациями и благотворительной организацией Астары для предотвращения коронавируса.

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