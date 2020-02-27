27 февр. 2020 г., 16:41
Journalist ID: 2388
News Code: 83693570
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Дезинфекция пассажирских и грузовых терминалов в иранском Исфахане

Пассажирские и грузовые терминалы Исфахана были продезинфицированы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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