Пассажирские и грузовые терминалы Исфахана были продезинфицированы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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Бесплатное распространение масок в на севере Ирана
Три тысячи бесплатных масок были распространены в четверг в сотрудничестве с Сетью здравоохранения,…
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Дезинфекция пассажирских и грузовых терминалов в иранском Исфахане
Пассажирские и грузовые терминалы Исфахана были продезинфицированы, чтобы предотвратить распростране…
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России назвали неправомерными очередные санкции США
Москва, 27 февраля, ИРНА - Санкции, введенные США в отношении 13 физических и юридических лиц…
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Россия назвала основную предпосылку для сохранения СВПД приверженностью всех стран-участниц ядерной сделке
Москва, 27 февраля, ИРНА - Основной предпосылкой является неизменная принципиальная приверженность…
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Иран примет участие в международном кинофестивале "ZagrebDox"
Тегеран, 27 февраля, ИРНА – 2 иранских режиссёр-документалиста примут участие в 16-м международном…
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Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек и…
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Иран выразил готовность поддерживать переговоры об окончании йеменской войны
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Бахарванд подчеркнул…
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Песков объявил о подготовке условий к саммиту Ирана, России и Турции
Москва, 27 февраля, ИРНА - Согласование встречи президентов Ирана, РФ и Турции - Хасана Рухани,…
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Иран: организации по защите прав человека должны отомстить за убийство величайшего правозащитника в регионе
Тегеран, 27 февраля, ИРНА. Преступление США не просто отобрало отважного командира у Ирана;…
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Матчи представителей иранского футбола в Лиге чемпионов Азии перенесены
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Все матчи иранских представителей в третью неделю Лиги чемпионов…
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