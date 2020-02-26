26 февр. 2020 г., 21:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83692741
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Исторический мост Кешлак в Санандадже

Исторический мост Кешлак был построен на реке Кешлак на востоке Санандадж в эпоху династии Сефевидов.

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