26 февр. 2020 г., 21:14
Journalist ID: 2177
News Code: 83692733
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Сильный снегопад в Карадже привел к транспортному коллапсу

В среду, 26 февраля в городе Карадж выпал сильный снег. Это привело к транспортному коллапсу и в целом вызвало немало неудобств для жителей.

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