В среду, 26 февраля в городе Карадж выпал сильный снег. Это привело к транспортному коллапсу и в целом вызвало немало неудобств для жителей.
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Сильный снегопад в Карадже привел к транспортному коллапсу
В среду, 26 февраля в городе Карадж выпал сильный снег. Это привело к транспортному коллапсу…
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Заседание глав иностранных дипмиссий в Иране по борьбе с коронавирусом
В среду в Тегеране прошло заседание по борьбе с распространением коронавирусом с участием иранских…
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Участники СВПД подтвердили намерение сохранить сделку
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников…
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Рябков заявил, что встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене была деловой
Москва, 26 февраля. ИРНА — Заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий…
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3 крупнейших автопроизводителя Ирана произвели 794 тыс. автомобилей
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — з крупнейших автозавода Ирана — Iran Khodro, Saipa и Pars Khodro…
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Аракчи прокомментировал заявления Марка Дубовица
Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Радость вспышки коронавируса и видеть страдания людей поистине…
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Иран: европейцы хотят сохранить СВПД
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Европейские стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)…
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Россия и Иран проведут консультации по атомному сотрудничеству
Москва, 26 февраля. ИРНА — Москва и Тегеран весной проведут консультации по атомному сотрудничеству,…
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Россия: участники ядерной сделки выразили приверженность этому соглашению
Лондон, 26 февраля, ИРНА - Участники Совместной комиссии подтвердили свою приверженность этому…
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Иранский мультфильм стал лучшим на фестивале Русской Православной Церкви
Москва, 26 февраля, ИРНА – Мультфильм «Калаф» режиссера Малихе Холамзаде был признан лучшим…
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