26 февр. 2020 г., 21:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83692728
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Заседание глав иностранных дипмиссий в Иране по борьбе с коронавирусом

В среду в Тегеране прошло заседание по борьбе с распространением коронавирусом с участием иранских медиков, глав иностранных дипмиссий и экспертов ВОЗ.

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