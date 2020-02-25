Президент Ирана Хасан Рухани сегодня открыл автомагистраль Тегеран-Мазандаран.
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 15
Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло…
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Вручение золота ОИ иранскому борцу ждет одобрения Международного олимпийского комитета
Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Золотая медаль и диплом чемпионата олимпийских игр 2012 по вольной…
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Открытие автомагистрали Тегеран-Мазандаран
Президент Ирана Хасан Рухани сегодня открыл автомагистраль Тегеран-Мазандаран.
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Рухани открыл первую фазу трассы "Тегеран-Север"
Тегеран, 25 февраля, ИРНА – Первая фаза трассы "Тегеран-Север" показывает инженерную силу иранских…
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Соляные скалы Джашак в иранском Бушере
Соляные скалы или Соляной купол Джашак в провинции Бушер, на юге Ирана, площадью 1366 га и…
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Гражданам Ирака запретили путешествовать в Иран
Багдад, 25 февраля, ИРНА - Посольство Исламской Республики Иран в Багдаде объявило в понедельник,…
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Музей коммуникации в Тегеране
Музей почты и телеграфа или Музей коммуникации - один из музеев Тегерана, расположенный в бывшем…
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Замена производственной линии медицинского оборудования для производства маски в иранском Реште
В настоящее время одна из производственных фабрик в Гиляне производит 3.5 тыс. масок, останавливая…
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Иран: предстоящее заседание совместной комиссии по СВПД не связано с вопросом о механизме решения споров
Москва, 24 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что предстоящее…
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