25 февр. 2020 г., 13:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83690291
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Открытие автомагистрали Тегеран-Мазандаран

Президент Ирана Хасан Рухани сегодня открыл автомагистраль Тегеран-Мазандаран.

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