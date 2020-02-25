25 февр. 2020 г., 09:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83689706
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Соляные скалы Джашак в иранском Бушере

Соляные скалы или Соляной купол Джашак в провинции Бушер, на юге Ирана, площадью 1366 га и высотой 1350 метров, является одним из самых больших, самых активных и красивых соляных куполов в Иране и на Ближнем Востоке.

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