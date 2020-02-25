Музей коммуникации в Тегеране

Музей почты и телеграфа или Музей коммуникации - один из музеев Тегерана, расположенный в бывшем здании иранского почтамта. В реконструированных коллекциях Музея почты представлены некоторые из самых старых инструментов для письма и рассылки, самые ранние телефоны, телеграммы, марки и другие средства связи и телекоммуникации от почтовых ящиков до спутников.