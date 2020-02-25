25 февр. 2020 г., 08:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83689624
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Музей коммуникации в Тегеране

Музей почты и телеграфа или Музей коммуникации - один из музеев Тегерана, расположенный в бывшем здании иранского почтамта. В реконструированных коллекциях Музея почты представлены некоторые из самых старых инструментов для письма и рассылки, самые ранние телефоны, телеграммы, марки и другие средства связи и телекоммуникации от почтовых ящиков до спутников.

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