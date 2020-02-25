В настоящее время одна из производственных фабрик в Гиляне производит 3.5 тыс. масок, останавливая производство своих бывших продуктов и меняя производственную линию для производства масок.
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Соляные скалы Джашак в иранском Бушере
Соляные скалы или Соляной купол Джашак в провинции Бушер, на юге Ирана, площадью 1366 га и…
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Гражданам Ирака запретили путешествовать в Иран
Багдад, 25 февраля, ИРНА - Посольство Исламской Республики Иран в Багдаде объявило в понедельник,…
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Музей коммуникации в Тегеране
Музей почты и телеграфа или Музей коммуникации - один из музеев Тегерана, расположенный в бывшем…
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Замена производственной линии медицинского оборудования для производства маски в иранском Реште
В настоящее время одна из производственных фабрик в Гиляне производит 3.5 тыс. масок, останавливая…
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Иран: предстоящее заседание совместной комиссии по СВПД не связано с вопросом о механизме решения споров
Москва, 24 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что предстоящее…
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Главы МИД Ирана и Турции обсудили меры по борьбе с коронавирусом
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и…
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Компания SAIPA произвела более 384 тыс. автомобилей
Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Иранский автопроизводитель SAIPA объявил, что он превысил свой…
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Число иностранных туристов, посетивших музеи Ардебила увеличилось на 89%
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — За 11 месяцев текущего иранского календарного года (который начался…
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Иран занял первое место по запасам пуповинной крови на Ближнем Востоке
Бушер, 24 февраля, ИРНА - Иране занимает первое место на Ближнем Востоке с запасами пуповинной…
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