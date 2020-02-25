25 февр. 2020 г., 08:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83689609
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Замена производственной линии медицинского оборудования для производства маски в иранском Реште

В настоящее время одна из производственных фабрик в Гиляне производит 3.5 тыс. масок, останавливая производство своих бывших продуктов и меняя производственную линию для производства масок.

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