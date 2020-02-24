24 февр. 2020 г., 16:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83689091
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Махмал-Кух в иранском Лорестане

Хорамабад знаменит своей прекрасной природой. Гора "Махмал-Кух", которая расположена на северо-востоке Хорамабада, считается идеальным местом для любителей природы.Текстура гор носит осадочный характер и создает красивые визуальные эффекты.

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