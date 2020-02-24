Хорамабад знаменит своей прекрасной природой. Гора "Махмал-Кух", которая расположена на северо-востоке Хорамабада, считается идеальным местом для любителей природы.Текстура гор носит осадочный характер и создает красивые визуальные эффекты.
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Махмал-Кух в иранском Лорестане
Хорамабад знаменит своей прекрасной природой. Гора "Махмал-Кух", которая расположена на северо-восто…
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Число пострадавших в Иране при недавних землетрясениях достигло 104 человек
Тегеран, 24 февраля, ИРНА. Число пострадавших в иранском округе Хой в результате двух землетрясений,…
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В Иране обнаружены 2 золотые ритона
Боджнурд, 24 февраля, ИРНА – Начальник полиции города Гарме на провинции Северной Хорасан Алиреза…
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Иран принял участие в книжной ярмарке в Маскате
Тегеран, февраля, ИРНА - 25-я выставка в Маскате официально начала свою деятельность вчера…
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 12
Тегеран, 24 февраля, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло…
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Иран самодостаточен в производстве оборудования и установок для водоснабжения и канализации сточных вод
Казвин, 24 февраля, ИРНА - Более 80 процентов оборудования и сооружений для водоснабжения и…
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Коронавирус стал основной темой переговоров Ирана и Ирака
Багдад, 24 февраля, ИРНА - В воскресенье посол Исламской Республики Иран в Багдаде Ирадж Масджеди…
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Третья платформа 13-й фазы Южного Парса была установлена
Тегеран, 24 февраля, ИРНА - В Персидском заливе была установлена третья платформа по добыче…
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Короткометражный фильм из Ирана вошел в программу кинофестиваля "GARDEN CITY"
Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Короткометражный фильм "Остановленные часы" режиссера Мины Садата…
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Землетрясение в городе Хой на северо-западе Ирана
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией, вблизи…
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