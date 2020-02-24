24 февр. 2020 г., 10:19
Journalist ID: 2390
News Code: 83688258
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Землетрясение в городе Хой на северо-западе Ирана

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией, вблизи района Готур. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров. Более 75 человек пострадали из-за землетрясения в Иране.

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