Землетрясение в городе Хой на северо-западе Ирана

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией, вблизи района Готур. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров. Более 75 человек пострадали из-за землетрясения в Иране.