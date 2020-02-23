23 февр. 2020 г., 20:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83687878
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Изготовление чайников в Исфахане

Жители поселка Джалал Абад в провинции Исфахан уже давно занимаются изготовлением чайников традиционным образом.

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