23 февр. 2020 г., 20:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83687870
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Встреча Зарифа с главой МИД Австрии

В воскресенье в Тегеране прошел два раунда переговоров глав МИД Ирана и Австрии Мохаммада Джавада Зарифа и Александра Шалленберга.

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