В воскресенье в Тегеране прошел два раунда переговоров глав МИД Ирана и Австрии Мохаммада Джавада Зарифа и Александра Шалленберга.
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В Иране приняли превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса
Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Ограниченная распространенность коронавируса в некоторых иранских…
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Изготовление чайников в Исфахане
Жители поселка Джалал Абад в провинции Исфахан уже давно занимаются изготовлением чайников…
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Встреча Рухани с главой МИД Австрии
В воскресенье в Тегеране прошел переговоры президента Ирана Хасана Рухани с главой МИД Австрии…
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Встреча Зарифа с главой МИД Австрии
В воскресенье в Тегеране прошел два раунда переговоров глав МИД Ирана и Австрии Мохаммада Джавада…
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На западе Ирана произошел афтершок магнитудой 5.7
Тегеран, 23 февраля. ИРНА — После землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего в городе Хой…
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Сборная Ирана по вольной борьбе стала чемпионом Азии
Тегеран, 23 февраля. ИРНА —Иранские борцы вольного стиля, завоевав 2 золотых, 2 серебряных…
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В Иране увеличилось производство 30 промышленных и минеральных продуктов
Тегеран, 23 февраля. ИРНА — Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана сообщило,…
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IMIDRO: производство стальных слитков в Иране выросло на 11 %
Тегеран, 23 февраля. ИРНА — Производство стальных слитков в Иране превысило 22,873 млн. тонн…
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В Тегеране состоялся второй раунд переговоров глав МИД Ирана и Австрии
Тегеран, 23 февраля. ИРНА — В воскресенье в Тегеране прошел второй раунд переговоров глав МИД…
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Явка на парламентских выборах Ирана составила 42,57%
Тегеран, 23 февраля. ИРНА — Явка на выборах в Меджлис (парламент) Ирана, прошедших 21 февраля…
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