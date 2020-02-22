22 февр. 2020 г., 22:39
Journalist ID: 2388
News Code: 83686368
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Дезинфекция железнодорожных вагонов в иранском Мешхеде против коронавируса

В связи с этим, вагоны дезинфицируют в качестве меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса каждую ночь после прекращения коммунальных услуг.

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