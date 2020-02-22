Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок встретился сегодня с президентом Ирана Хасаном Рухани.
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Дезинфекция железнодорожных вагонов в иранском Мешхеде против коронавируса
В связи с этим, вагоны дезинфицируют в качестве меры предосторожности для предотвращения распростран…
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В ряде районов Ирана из-за коронавируса закрыли учебные заведения
Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Власти ряд провинций Ирана приняли решение закрыть учебные заведения,…
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Эксперт ВОЗ: Иран может предотвратить коронавирус
Тегеран, 22 февраля, ИРНА - Сотрудник по клиническим и лечебным исследованиям коронавируса…
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Иранские борцы вольного стиля завоевали 4 медали на Чемпионате Азии
Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Сборная Ирана по вольной борьбе завоевала 4 медали (1 золото, 1…
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Иран не отказывался от переговоров с Европой по СВПД, заявил Рухани
Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не отказывался…
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Министр иностранных дел Нидерландов встретился с Рухани
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок встретился сегодня с президентом Ирана Хасаном…
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Австрия намерена спасти ядерную сделку Ирана
Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Глава МИД Австрии Александр Шаленберг заявил, что Австрия как страна,…
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Зариф встретился с главой МИД Нидерландов в Тегеране
Тегеран, 22 февраля, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Стеф Блок в субботу встретился…
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Иранские фильмы вошли в программу Берлинского кинофестиваля
Тегеран, 22 февраля, ИРНА – 5 иранских фильмов участвуют в основном конкурсе 70-го Берлинского…
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Иранец стал вице-чемпионом мира по спортивной гимнастике
Тегеран, 22 февраля, ИРНА – Саид Реза Кейха занял второе место на чемпионате мира по спортивной…
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