22 февр. 2020 г., 19:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83686235
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Министр иностранных дел Нидерландов встретился с Рухани

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок встретился сегодня с президентом Ирана Хасаном Рухани.

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