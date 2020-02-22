22 февр. 2020 г., 14:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83685906
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Министр иностранных дел Нидерландов встретился с Зарифом

Министр иностранных дел Стеф Блок, возглавлявший делегацию в Исламской Республике Иран, встретился в субботу с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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