11-ые парламентские выборы Ирана прошли в пятницу по всей стране.
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Иран является сильным барьером против незаконного оборота наркотиков в Европу
Лондон, 22 февраля, ИРНА - На встрече с журналистами в Риме, Италия, начальник иранской полиции…
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Вечерние собрания сторонников кандидатов перед объявлением результатов
11-ые парламентские выборы Ирана прошли в пятницу по всей стране.
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Посол Ирана встретился с министром здравоохранения Омана
Тегеран, 22 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Омане Мохаммад Реза Нури Шахруди…
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Евротройка долго не сдавалась перед США по СВПД
Москва, 21 февраля. ИРНА — Германия, Франция и Великобритания долго не сдавались перед США…
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Четвертая партия специальных лабораторных наборов для диагностики коронавируса была доставлена в Иран
Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Министерство здравоохранения и медицинского образования объявило,…
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Посол Ирана и замглавы МИД РФ обсудили ситуацию в Сирии
Москва, 21 февраля. ИРНА — Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Ирана в Москве…
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Парламентские выборы в городах Ирана
11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране. За 290 депутатских…
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Парламентские выборы в иранской столице
11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране. За 290 депутатских…
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Религиозные меньшинства в Ширазе проголосовали на парламентских выборах
В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для…
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В МИД назвали внесение Ирана в чёрный список ФАТФ чисто политическим
Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал внесение…
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