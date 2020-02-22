22 февр. 2020 г., 08:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83685206
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Вечерние собрания сторонников кандидатов перед объявлением результатов

11-ые парламентские выборы Ирана прошли в пятницу по всей стране.

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