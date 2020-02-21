21 февр. 2020 г., 22:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83685019
0 Persons

Парламентские выборы в городах Ирана

11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек. Выборы проходят в 208 избирательных участках в Иране.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 2 =