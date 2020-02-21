В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.
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Москва, 21 февраля. ИРНА — Германия, Франция и Великобритания долго не сдавались перед США…
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Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Министерство здравоохранения и медицинского образования объявило,…
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Религиозные меньшинства в Ширазе проголосовали на парламентских выборах
В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для…
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