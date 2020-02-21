21 февр. 2020 г., 22:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83685008
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Религиозные меньшинства в Ширазе проголосовали на парламентских выборах

В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.

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