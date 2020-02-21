21 февр. 2020 г., 20:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83684770
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Губернатор Исфахана провел экскурсию по городу для министра иностранных дел Нидерландов

21 февраля в Исфахан прибыл министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Губернатор города провел для него небольшую экскурсию по Исфахану.

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