21 февраля в Исфахан прибыл министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Губернатор города провел для него небольшую экскурсию по Исфахану.
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Губернатор Исфахана провел экскурсию по городу для министра иностранных дел Нидерландов
21 февраля в Исфахан прибыл министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Губернатор города…
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Рухани отдал свой голос на парламентских выборах/фоторепортаж
Президент Ирана Хасан Рухани принял участие на парламентских выборах в стране. 11-ые парламентские…
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В общественном транспорте Тегерана провели уборку и дезинфекцию в связи с распространением коронавируса
Власти Тегерана сообщили об уборке и дезинфекции автобусов тегеранского транспорта в связи…
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Аятолла Хаменеи проголосовал на парламентских выборах/ фоторепортаж
Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи свой голос отдал на парламентских выборах…
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Иран снова был внесен в черный список ФАТФ
Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)…
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Глава МИД Нидерландов: между нашим народом и иранцами существует хорошая солидарность
Исфахан, 21 февраля, ИРНА - У народа Нидерландов хорошая солидарность и отношения с иранцами,…
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В Минздраве сообщили о четверых случаях смерти от коронавируса
Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана…
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Было изучено укрепление ирано-грузинских культурных и научных связей
Баку, 21 февраля, ИРНА - Укрепление отношений между Ираном и Грузией в культурной, научной…
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Всемирная конференция по наркотикам прошла в Японии с участием Ирана
Пекин, 21 февраля, ИРНА - 25-я Международная конференция по борьбе с наркотиками была организована…
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Армяне в Иране проголосовали на парламентских выборах
Исфахан, 21 февраля, ИРНА - Глава Совета Армянского халифата в Исфахане Варуж Минасян и на…
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