Рухани отдал свой голос на парламентских выборах/фоторепортаж

Президент Ирана Хасан Рухани принял участие на парламентских выборах в стране. 11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек. Выборы проходят в 208 избирательных участках в Иране.