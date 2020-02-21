21 февр. 2020 г., 20:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83684729
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Рухани отдал свой голос на парламентских выборах/фоторепортаж

Президент Ирана Хасан Рухани принял участие на парламентских выборах в стране. 11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек. Выборы проходят в 208 избирательных участках в Иране.

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