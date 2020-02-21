21 февр. 2020 г., 19:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83684710
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В общественном транспорте Тегерана провели уборку и дезинфекцию в связи с распространением коронавируса

Власти Тегерана сообщили об уборке и дезинфекции автобусов тегеранского транспорта в связи с распространением вируса пневмонии для профилактики эпидемии и недопущения распространения болезни. По последним данным общее число зарегистрированных случаев в Иране достигло 18 человек, 4 из которых погибли.

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