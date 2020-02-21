В общественном транспорте Тегерана провели уборку и дезинфекцию в связи с распространением коронавируса

Власти Тегерана сообщили об уборке и дезинфекции автобусов тегеранского транспорта в связи с распространением вируса пневмонии для профилактики эпидемии и недопущения распространения болезни. По последним данным общее число зарегистрированных случаев в Иране достигло 18 человек, 4 из которых погибли.