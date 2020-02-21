21 февр. 2020 г., 19:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83684684
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Аятолла Хаменеи проголосовал на парламентских выборах/ фоторепортаж

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи свой голос отдал на парламентских выборах в Иране. Комментируя процесс голосования, он назвал выборы национальным праздником, заявив, что любой гражданин станы, кому важны национальные интересы, будет участвовать в избирательном процессе.


 

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