С 13-го по 20-е февраля в Тегеране, Иран, прошел 35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр. Сегодня было закрытие фестиваля.
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Наргес Абяр получила приз за лучшую женщину в исламском мире в 2020 году
Тегеран, 20 февраля, ИРНА – Иранский режиссер Наргес Абяр получилиа приз самой успешной женщины…
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Сотрудничество между общественными организациями Ирана и России будет расширяться
Москва, 20 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали и глава Общественн…
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Иран приостановил пассажирские рейсы в Китай
Тегеран, 20 февраля, ИРНА - Представитель Организации гражданской авиации Реза Джафарзаде объявил…
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Посол Ирана в Швеции вручил свои верительные грамоты королю страны
Тегеран, 20 февраля, ИРНА - Новый посол Ирана в Швеции Ахмад Масумифар в четверг Королевском…
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Посол Италии: Неделя Кино является символом дружбы между народами Ирана и Италии
Тегеран, 20 февраля, ИРНА - «На наш взгляд, это художественное событие представляет собой давнюю…
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Последние исполнения на музыкальном фестивале Фаджр
С 13-го по 20-е февраля в Тегеране, Иран, прошел 35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр.…
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Прибытие иностранных туристов в Ардебиль увеличилось на 14 процентов
Ардебиль, 20 февраля, ИРНА - Генеральный директор Организации по культурному наследию, народным…
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США ввели санкции против представителей Совета стражей конституции Ирана
Тегеран, 20 февраля. ИРНА — США расширили санкционный список против граждан Ирана, включив…
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Песков: проработка саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии ведется, даты пока не согласованы
Москва. 20 февраля. ИРНА — Работа над подготовкой саммита Россия - Иран - Турция по сирийскому…
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Во всех школах и вузах Кума отменили занятия из-за коронавируса
Тегеран, 20 февраля. ИРНА — В связи с распространением вируса пневмонии для профилактики эпидемии…
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