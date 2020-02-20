20 февр. 2020 г., 22:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83682775
1 Persons

Последние исполнения на музыкальном фестивале Фаджр

С 13-го по 20-е февраля в Тегеране, Иран, прошел 35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр. Сегодня было закрытие фестиваля.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 5 =