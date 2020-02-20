20 февр. 2020 г., 13:25
Journalist ID: 2388
News Code: 83682308
0 Persons

Доставка 8 модернизированных военных самолетов в ВВС армии

Восемь модернизированных восточных, западных и европейских истребителей были доставлены в армию Исламской Республики Иран в присутствии министра обороны генерала Амира Хатами.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 0 =