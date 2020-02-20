Восемь модернизированных восточных, западных и европейских истребителей были доставлены в армию Исламской Республики Иран в присутствии министра обороны генерала Амира Хатами.
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Доставка 8 модернизированных военных самолетов в ВВС армии
Восемь модернизированных восточных, западных и европейских истребителей были доставлены в армию…
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Состоялся телефонный разговор между министрами нефти Ирана и России
Москва, 20 февраля, ИРНА - Состоялся телефонный разговор Министра энергетики Российской Федерации…
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Посол Ирана и генеральный секретарь ОПЕК обсудили развитие рынка нефти
Лондон, 20 февраля, ИРНА - Посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях…
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Выставка ирановедения прошла в Ашхабаде, Туркменистан
Мешхед, 20 февраля, ИРНА – Ирановедческая выставка была призвана представить возможности Ирана…
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Ректор Исламского университета Ливана призвала к обмену научным опытом с Ираном
Бейрут, 20 февраля, ИРНА - Президент Ливанского Исламского университета Диана аль-Моли вчера…
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Глава МИД Австрии посетит Иран в субботу
Тегеран, 20 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Александр Шаленберг заявил, что в субботу…
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Иранский тяжелоатлет получил квоту на ОИ 2020 в Токио
Тегеран, 20 февраля, ИРНА – После того, как допинг-пробы узбекского и сирийского борцов на…
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Исламский университет Азад стал ведущим на Ближнем Востоке по распространению науки
Тегеран, 20 февраля, ИРНА - 9 января 2020 года Исламский университет Азад получил высший рейтинг…
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Международное учреждение: Иран оказал значительную помощь в борьбе с ИГИЛ
Багдад, 19 февраля, ИРНА - Глава Международной уголовно-следственной группы по борьбе с ИГИЛ…
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В Иране два человека погибли от коронавируса
Тегеран, 19 февраля. ИРНА — Два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в Иране. Об…
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