19 февр. 2020 г., 22:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83681693
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Исполнения музыкальных произведений на фестивале Фаджр

Иранские и зарубежные музыканты исполнили свою музыку на 35-м музыкальном фестивале Фадж

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