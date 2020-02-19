Иранские и зарубежные музыканты исполнили свою музыку на 35-м музыкальном фестивале Фадж
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Исламский университет Азад стал ведущим на Ближнем Востоке по распространению науки
Тегеран, 20 февраля, ИРНА - 9 января 2020 года Исламский университет Азад получил высший рейтинг…
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Международное учреждение: Иран оказал значительную помощь в борьбе с ИГИЛ
Багдад, 19 февраля, ИРНА - Глава Международной уголовно-следственной группы по борьбе с ИГИЛ…
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В Иране два человека погибли от коронавируса
Тегеран, 19 февраля. ИРНА — Два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в Иране. Об…
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Сборная Ирана по греко-римской борьбе стала чемпионом Азии
Тегеран, 19 февраля. ИРНА — Иранские борцы греко-римского стиля, завоевав 5 золотых, 1 серебряную…
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Исполнения музыкальных произведений на фестивале Фаджр
Иранские и зарубежные музыканты исполнили свою музыку на 35-м музыкальном фестивале Фадж
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Пещера Сан-Ик в провинции Маркази
Пещера Сан-Ик, также известнакак пещера Кохак, датируется постисламской эпохой и находится…
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Трехсторонний саммит по урегулированию в Сирии может пройти в марте в Иране
Москва, 19 февраля. ИРНА — Трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию президентов России,…
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Иранские тяжелоатлеты завоевали золото и серебро на Чемпионате Азии
Тегеран, 19 февраля. ИРНА — Молодежный чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит в Узбекистане,…
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Международные авиакомпании возобновляют полёты над Ираном
Тегеран, 19 февраля. ИРНА — Директор Организации гражданской авиации Ирана Сиаваш Амирмокри…
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В Иране сообщили об экспорте 1775 тонн. лекарственных растений за границу
Арак, 19 февраля, ИРНА – Руководитель штаба по делам управления лесами, ареалами и водосборами…
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