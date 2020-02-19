19 февр. 2020 г., 20:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83681633
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Пещера Сан-Ик в провинции Маркази

Пещера Сан-Ик, также известнакак пещера Кохак, датируется постисламской эпохой и находится в городе Делижан, деревня Додахак, село Кохак.

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