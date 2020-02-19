19 февр. 2020 г., 11:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83680619
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Марковский музей или музей Гаср в Тегеране

Музей Гаср периода Фатх-Али Шах Каджара имеет различные части, в том числе музей Маркова, политическая тюрьма, сторожевая башня, Галерея-Кафе, Зурхане и мечеть.

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