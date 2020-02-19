19 февр. 2020 г., 09:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83680395
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Показ изображений симпатий к Китаю по поводу коронавируса на Башне Азади в Тегеране

Муниципалитет Тегерана Во вторник вечером от имени граждан Ирана и Тегерана обнародовал изображения на Башне Азади. Послание было передано миру с пониманием симпатии иранской нации к китайской нации в борьбе против коронавируса.

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