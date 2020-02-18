В Иране с 11-го по 19-е февраля проходят предвыборные кампании кандидатов на выборы в парламент Ирана, а сами выборы пройдут 21 февраля 2020 года.
-
Иранские борцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии
Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Сборная Ирана по греко-римской борьбе завоевала 4 (2 золота, одно…
-
Предвыборные кампании кандидатов парламентских выборов в Иране
В Иране с 11-го по 19-е февраля проходят предвыборные кампании кандидатов на выборы в парламент…
-
35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр: фоторепортаж
С 13-го по 20-е февраля в иранской столице проходит 35-й международный музыкальный фестиваль…
-
В Университете имени Бехешти прошла литературная встреча
Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Научная ассоциация русского языка и литературы Университета им.…
-
«Сделка века» глазами аятоллы Хаменеи
Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Верховный лиедр исламской революции аятолла Али Хаменеи на встрече…
-
Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС достиг $2 млрд
Тегеран, 18 февраля. ИРНА — За 10 месяцев текущего иранского календарного года (начался 20…
-
Встреча жителей провинции Восточный Азербайджан с лидером
В годовщину величественного восстания провинции Восточный Азербайджан 18 февраля 1978 года…
-
Концерт оркестра Чакавак в Тегеране
во вторник в рамках 35-го музыкального фестиваля Фаджр состоялся концерт оркестра Чакавак в…
-
Иранские тяжелоатлеты завоевали два серебра на Чемпионате Азии в Узбекистане
Тегеран, 17 февраля, ИРНА — молодежный чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит в Узбекистане,…
-
Иранские исследователи преуспели в диагностике рака мочевого пузыря за 10 лет до его появления
Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Исследователи из иранских медицинских наук во главе с доктором…
Your Comment