18 февр. 2020 г., 23:14
Journalist ID: 2177
News Code: 83680210
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Предвыборные кампании кандидатов парламентских выборов в Иране

В Иране с 11-го по 19-е февраля проходят предвыборные кампании кандидатов на выборы в парламент Ирана, а сами выборы пройдут 21 февраля 2020 года.

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