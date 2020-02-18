18 февр. 2020 г., 22:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83680204
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35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр: фоторепортаж

С 13-го по 20-е февраля в иранской столице проходит 35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр

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