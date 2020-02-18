В годовщину величественного восстания провинции Восточный Азербайджан 18 февраля 1978 года жители этой провинции встретились сегодня в хосейние им. Имама Хомейни с верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи .
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Встреча жителей провинции Восточный Азербайджан с лидером
В годовщину величественного восстания провинции Восточный Азербайджан 18 февраля 1978 года…
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Концерт оркестра Чакавак в Тегеране
во вторник в рамках 35-го музыкального фестиваля Фаджр состоялся концерт оркестра Чакавак в…
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Иранские тяжелоатлеты завоевали два серебра на Чемпионате Азии в Узбекистане
Тегеран, 17 февраля, ИРНА — молодежный чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит в Узбекистане,…
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Иранские исследователи преуспели в диагностике рака мочевого пузыря за 10 лет до его появления
Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Исследователи из иранских медицинских наук во главе с доктором…
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Объем сельскохозяйственного производства в Иране увеличился в 3 раза
Карадж, 18 февраля. ИРНА — Объем производства сельхозпродукции в Иране после исламской революции…
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ООН поддерживает планы по экономике сопротивления в Иране
Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Резидент-координатор ООН в Иране Угочи Даниэльс заявила, что ООН…
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Посол Армении в Иране заявил о стабильных отношениях между Тегераном и Ереваном
Тегеран, 18 февраля, ИРНА - У Ирана и Армении стабильные политические и экономические отношения…
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Предстоящие выборы наращивают мощь страны, заявил Лидер
Тегеран, 18 февраля, ИРНА – Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи во вторник…
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Иранский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Азии в Ташкенте
Тегеран, 18 февраля, ИРНА – Афшин Тахери в весовой категории 96 кг получил золото на чемпионате…
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Лариджани: Иран добился хороших успехов в борьбе с терроризмом за устойчивую безопасность в регионе
Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Иран помог странам региона в борьбе с терроризмом с помощью хорошо…
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