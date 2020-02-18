18 февр. 2020 г., 18:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83679995
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Встреча жителей провинции Восточный Азербайджан с лидером

В годовщину величественного восстания провинции Восточный Азербайджан 18 февраля 1978 года жители этой провинции встретились сегодня в хосейние им. Имама Хомейни с верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи .

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