17 февр. 2020 г., 14:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83678144
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Международные соревнования по шахматам кубка Каспия

18-й международный чемпионат по шахматам «Каспий» проводится в Реште, Гилян, с участием 904 шахматистов из Ирана и России, Азербайджана, Армении, Грузии, Туркменистана, Турции и Ирака.

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