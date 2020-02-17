Международные соревнования по шахматам кубка Каспия

18-й международный чемпионат по шахматам «Каспий» проводится в Реште, Гилян, с участием 904 шахматистов из Ирана и России, Азербайджана, Армении, Грузии, Туркменистана, Турции и Ирака.
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В январе азербайджанцы чаще всего посещали Иран
Баку, 17 февраля. ИРНА — В январе 2020 года чаще всего граждане Азербайджана посещали Иран.…
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Лариджани передал президенту Ливана послание от Рухани
Бейрут, 17 февраля. ИРНА — Спикер Меджлиса (параламента) Ирана Али Лариджани на встрече с президенто…
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Провозная способность иранского транспортного флота достигла 12,5 млн тонн
Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Провозная способность иранского транспортного флота в текущем иранском…
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МИД Ирана поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов
Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана поздравило Азербайджан с успешным…
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Зангане и Новак обсудили текущую ситуацию на рынке нефти
Москва. 17 февраля. ИРНА — Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане и Министр энергетики России…
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Санаи: Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе
Москва, 17 февраля. ИРНА — Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе со…
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В Иране пройдет неделя итальянского кино
Тегеран, 17 февраля, ИРНА – Неделя итальянского кино при поддержке иранского института кино…
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Мусави: иранский народ привык к противоречиям американцев
Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Достопочтенные иранцы привыкли к повторяющимся противоречиям со…
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В Пакистане состоялась международная конференция по афганским беженцам с участием Ирана
Исламабад, 17 февраля, ИРНА – Международная конференция по афганским беженцам сегодня начала…
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33-й международный фестиваль Харазми
33-й Международный фестиваль Харезми состоялся в понедельник в Тегеране.
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