17 февр. 2020 г., 09:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83677392
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Собрания перед парламентскими выборами в Иране

В Иране на днях пройдут парламентские выборы. Фотографии показывают присутствие людей на улицах в поддержку своего кандидата.

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