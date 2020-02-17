17 февр. 2020 г., 08:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83677258
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Пятый вечер музыкального фестиваля Фаджр

Амир Аббас Голаб и группа Макан Банд при этом вчера исполнили свою музыку на 35-м музыкальном фестивале Фаджр в башне Милад.

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