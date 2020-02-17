Амир Аббас Голаб и группа Макан Банд при этом вчера исполнили свою музыку на 35-м музыкальном фестивале Фаджр в башне Милад.
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Иранка завоевала золото на Istanbul Indoor Cup 2020 по легкой атлетике
Тегеран, 17 февраля, ИРНА – Иранская спортсменка Фарзане Фасихи выиграла золото в беге на дистанции…
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Собрания перед парламентскими выборами в Иране
В Иране на днях пройдут парламентские выборы. Фотографии показывают присутствие людей на улицах…
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Критерии Ирана - свободный Ливан, его независимость и национальное единство, заявил Лариджани
Бейрут, 17 февраля, ИРНА - Выступая в воскресенье в Бейруте, спикер парламента Ирана Али Лариджани…
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Иранские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на Чемпионате Азии в Узбекистане
Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Первый день молодежного чемпионата Азии по тяжелой атлетике прошел…
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Пятый вечер музыкального фестиваля Фаджр
Амир Аббас Голаб и группа Макан Банд при этом вчера исполнили свою музыку на 35-м музыкальном…
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Пресс-конференция Рухани в Тегеране
В воскресенье, 16 февраля состоялась очередная пресс-конференция президента Ирана Хасана Рухани…
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Лариджани провел встречу с Асадом в Сирии
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Спикер парламента Ирана (Меджлиса) Али Лариджани провел в воскресенье…
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Иранские каратисты завоевали еще две медали на Премьер-лиге Karate 1 в Дубае
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Каратисты сборной Ирана Забихолла Пуршиб и Шима Аль-Саади завоевали…
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Симфонический оркестр Тегерана
В воскресенье, 16 февраля, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического…
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Иран и Италия обсудили пути сохранения ядерной сделки
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Италии Мохаммад Джавад Зариф и…
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